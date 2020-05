Einbrecher schlagen auch in Mundelsheim zu Gartenhäuser aufgebrochen

Einbrecher haben im Verlauf dieser Woche ihr Unwesen in Bietigheim-Bissingen, Renningen und auch in Mundelsheim getrieben. In der Zeit von Dienstag bis Freitag wurde in der Weinbaugemeinde zunächst auf einem Gartengrundstück im Gewann "Ober den Bachwiesen" in ein Gartenhaus eingebrochen. Die Unbekannten entwendeten anschließend einen Rasenmäher und einen Benzinkanister. Danach suchten die Täter noch ein Nachbargrundstück auf und brachen dort ebenfalls in das Gartenhaus ein. Hier ließen sie ebenfalls einen Benzinkanister mitgehen. Das entwendete Diebesgut hat einen Gesamtwert von 200 Euro. An den Gartenhäusern entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.