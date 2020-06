Einbrecher in Steinheim unterwegs Tresor aus Wohnhaus mitgenommen

Ein Einbrecher hat am Donnerstag im Hofstattweg in Steinheim sein Unwesen getrieben. Zwischen 6 und 14.40 Uhr hebelte der Unbekannte an einem Wohnhaus die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchte er die Räume. Dabei stieß er auf einen transportablen Safe, den er komplett mitnahm. In dem Tresor befand sich Bargeld, diverser Schmuck und eine Handtasche.