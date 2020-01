Steinheim - Wohl ein und derselbe Unbekannte hat zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, in Steinheim sein Unwesen. Zunächst suche dieser nördlich des Riedstadions im Bereich des Riedbachs einen Pferdestall auf. Dort brach er das Vorhängeschloss einer Schiebetür auf. Im Stall durchsuchte der Einbrecher dann mehrere Schubladen – allerdings ohne etwas Stehlenswertes zu finden.



Holzbalken an einem Gartenhaus abgerissen

Darüber hinaus machte sich der Unbekannte an zwei umliegenden Scheunen zu schaffen, die er ebenfalls aufbrach und durchsuchte. Ob er hier etwas mitgehen ließ, ist derzeit nicht bekannt. Zudem wurde festgestellt, dass im Bereich eines Gartenhauses Holzbalken abgerissen worden sind und ein Zaun beschädigt wurde.



Schadenshöhe ist noch unbekannt

Die Höhe des insgesamt angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steinheim unter 0 71 44 / 82 30 60 in Verbindung zu setzen.