Einbrecher in Steinheim Täter wüten bei Vereinsheim

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Gelände gewütet, das an ein östlich von Steinheim gelegenes Vereinsheim angrenzt. Dabei hinterließen sie einen Schaden von rund 11 500 Euro. Die Täter hebelten zunächst die Tür des Vereinsheimes auf und durchsuchten dann die Räumlichkeiten. Hierbei wurden aus einem Schlüsselkasten mehrere Schlüssel entwendet. Daraufhin begaben sich die Täter auf das angrenzende Gelände, wo sie trotz der entwendeten Schlüssel das Gartentor sowie die Tür des dort befindlichen Schuppens aufbrachen. In diesem wurde der dortige Aufsitzrasenmäher gestartet und rückwärts aus dem Gebäude gefahren, um anschließend wieder schwungvoll in den Schuppen zurückzusetzen. Dabei krachten die Eindringlinge auf einen zweiten im Schuppen befindlichen Aufsitzrasenmäher. Dieser Aufprall war so heftig, dass der Aufsitzrasenmäher durch die Rückwand des Gebäudes geschoben wurde. Bevor die Täter den Ort ihrer Verwüstung verließen, klauten sie noch eine Flex im Wert von etwa 200 Euro.