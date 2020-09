Ein Einbrecher hat zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.50 Uhr, in Pleidelsheim eine Getränkehandlung in der Marbacher Straße heimgesucht. Wie genau der Täter vorging, steht noch nicht fest. Im Innern des Marktes machte er sich am Kassensystem zu schaffen und nahm eine Schublade mit, in der sich ein kleinerer Geldbetrag befand. Weiterhin stahl er einen Karton und eine Stofftasche aus dem Geschäft. Der entstandene Schaden dürfte sich auf 200 Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg unter Telefon 0 71 41 / 64 37 80 entgegen.