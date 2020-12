Einbrecher in Oberstenfeld unterwegs Wohnhaus wird zweimal zum Ziel

Ein Wohnhaus im Nußbaumweg in Oberstenfeld ist zweimal zum Ziel eines Einbrechers geworden. Bereits am 4. Dezember hatte ein Unbekannter versucht, die Haustür aufzuhebeln. Nachdem er sein Vorhaben aber aus ungeklärter Ursache abbrechen musste, suchte er dasselbe Haus nun in der Zeit von Montag, 13.15 Uhr, bis Dienstag, 11.30 Uhr, erneut heim.