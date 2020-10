Einbrecher in Großbottwar unterwegs Wetterstation mitgenommen

Ein Einbrecher hat Anfang dieser Woche sein Unwesen in Großbottwar getrieben - und ungewöhnliche Beute gemacht. Zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 19.15 Uhr, trat der Unbekannte die Tür eines Wohnhauses in der Kleinbottwarer Straße ein. Dieses durchsuchte er im Anschluss, wobei dem Langfinger eine Wetterstation von niedrigem Wert in die Hände fiel. Mit dieser suchte er anschließend das Weite. Darüber hinaus hinterließ er rund 500 Euro Schaden.