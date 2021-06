Ein Überblick über die Schnellteststellen im Kreis „Am Mittwoch wurden wir überrannt“

Kreis Marbach - Ab in den Biergarten, ins Restaurant, ins Freibad oder in den Einzelhandel? Möglich ist das aktuell nur mit einem Corona-Schnelltest. Doch was, wenn man auf einmal keinen machen kann? Genau dies war am Mittwoch in der Teststelle am Steinheimer Kaufland der Fall. Ein deutschlandweiter Server-Ausfall bei der Firma Ecocare, die die Tests anbietet, machte ein Testen unmöglich. Zahlreiche Kunden waren davon betroffen. So auch Sabine Reich, die ins Freibad wollte. „Da war mal kurz Alarm. Aber die Leute sind entspannt geblieben – auch dank der tollen Teststellenmitarbeiter“, berichtet sie. Ihr Problem: „Die Teststelle am Forsthof hatte zu dem Zeitpunkt noch zu.“ Also musste eine andere Alternative her. Und die fand sie schließlich in der Marbacher Haffnerhalle, dem größten Testzentrum in der Umgebung. Hier wird an sieben Tagen die Woche getestet – „so viele Tests wie am Mittwoch hatten wir aber noch nie. Da wurden wir überrannt“, berichtet Andreas Vogt, der Leiter der Teststelle.