Ein Traum in Grün und Bunt Thüringer wird Meister der Floristen

Der 36-Jährige aus Kindelbrück nördlich von Erfurt setzte sich am Wochenende beim Wettstreit in Berlin gegen acht Konkurrentinnen und Konkurrenten durch. Danach war der Sieger baff. "Mir fehlen selten die Worte, aber heute schon", sagte Ernst nach Angaben der Veranstalter bei der Preisverleihung am Samstagabend.