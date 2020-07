Ein Toter, vier Verletzte Trauer nach tödlichem Messerangriff an slowakischer Schule

Der aus der Nachbarstadt Martin stammende Täter war am Vormittag in das Schulgebäude eingedrungen und hatte zunächst Teile der Einrichtung beschädigt. Als sich ihm der stellvertretende Schulleiter in den Weg stellte, tötete er ihn mit mehreren Messerstichen. Anschließend stürmte er in eine Schulklasse und verletzte dort eine Lehrerin und zwei Kinder sowie schließlich den Schulwart, der versucht hatte, ihn festzuhalten. Die Lehrerin und eines der Kinder waren am Freitag "in sehr ernstem Zustand", wie eine Krankenhaussprecherin dem TV-Nachrichtensender TA3 erklärte.