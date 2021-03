Ein Stück Bahngeschichte geht endgültig nach Oberschwaben Die Steinheimer Dampflok ist verkauft

Doch nun sind weitere Arbeiten nötig, um die vollständige Rollfähigkeit herzustellen. Und die sind teuer. „Größere Beträge wollte der Verein aber nicht in eine Leihgabe investieren“, erklärt Albinger. Deshalb stellte man erneut die Anfrage, ob die Stadt Steinheim die Lok verkauft, die die letzte erhaltene ihrer Baureihe aus dem Jahr 1918 ist und von der Stadt nach der Stilllegung für 14 000 Mark erworben wurde. In nichtöffentlicher Sitzung erging nun der Beschluss. „Wir freuen uns, die Lok jetzt in unser Eigentum übernehmen zu können“, sagt Benny Bechter, Vorsitzender des Öchsle-Vereins. In den kommenden Jahren soll nun weiter gearbeitet werden, um die Lok museumsgerecht präsentieren zu können. „Es wäre ein Traum, wenn sie eines Tages wieder fahren könnte“, schwärmt Albinger.