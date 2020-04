Ein Schutzanzug aus Erdmannhausen Erfindergeist schafft kreative Lösungen

Erdmannhausen - Jörg Mühlemeier ist Tüftler und Erfinder aus Leidenschaft mit eigenen Patenten. Ein Arbeitsleben lang entwickelte er Lösungen für seine Kunden in der Chemie- und Pharmaindustrie. Die riefen ihn als technischen Berater immer dann, wenn verschmutzte Luft gefiltert werden musste und der Schutz von Firmenmitarbeitern vor giftigen Substanzen wichtig war. Doch keine seiner Töchter wollte in seine Fußstapfen treten. Und so schloss er dann ein letztes Mal die Türen seines Unternehmens in Marbach von außen zu. Das war vor zwei Jahren. Doch Mühlemeiers Gehirn hat 40 Jahre lang Lösungen für Probleme entwickelt. Das lässt sich nicht einfach über Nacht abschalten. Wie viele andere Menschen beschäftigt ihn das „Corona-Problem und vor allem die Frage, wie sich Menschen wirksam davor schützen können“, so Mühlemeier. Und da ist der Ingenieur für Lufttechnik und Aerodynamik ganz in seinem Metier.