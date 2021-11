Ein Roboter als Kellner Hightech mit Sauerbraten und Knödeln

Der Roboter soll Schwäbisch schwätzen

Das „Sprechen“ von Dieter hat er zunächst durch eine Beschreibung auf dem Display ersetzt, denn „er konnte nur Chinesisch und kaum verständliches Englisch mit chinesischem Akzent“ sagt Diaz. Sobald die neue Software da ist, soll sich das aber ändern: „Dann wird er Schwäbisch reden.“ Und anstatt, wie bisher, pünktlich zum Dienstbeginn um 17 Uhr die Ladestation selbstständig zu verlassen und mitzuteilen „I go now to work“, wird er dann vermutlich sagen „I muss jetz schaffe“.