Ein Praktikum als Rettungsschwimmer Jede Sekunde zählt

Atmet sie noch? Ist die Verletzte ansprechbar?

Plötzlich zieht ein gellender Schrei alle Aufmerksamkeit auf sich. Im Nichtschwimmer-Becken treibt eine junge Frau regungslos im Wasser. Die Besucherin, die gerufen hatte, scheint selbst Prellungen und Schürfwunden davongetragen zu haben und wirkt verwirrt: „Wir sind doch nur beim Rutschen zusammengestoßen!“ Paul, der ebenfalls mit mir gemeinsam Aufsicht hat, rennt da schon in Richtung Beckenrand, reißt sich den Pulli vom Körper und nimmt Anlauf. Mit einem Kopfsprung taucht er ins Becken ein und hechtet in Richtung der Bewusstlosen. Paul nimmt sie flott in den Rettungsgriff, hebt sie auf den Beckenrand und legt sie dort in stabiler Seitenlage ab. Es beginnt das Rettungsprogramm: Atmet sie noch? Ist die Verletzte noch ansprechbar? Und: Herzdruckmassage!

Plötzlich wird eine Rettungspuppe untergeschoben . . .

Ein Mann in einer gestreiften Weste trifft hinzu. Er heißt Tim Bender und fordert mich auf, ich solle den Notruf absetzen. Doch was ist das? Die „bewusstlose“ Chiara Wahl erhebt sich plötzlich. Erst als uns eine Rettungspuppe untergeschoben wird, dämmert mir: Ich bin mitten in die Jahresübung von DLRG und DRK hineingeraten. „Die Verunglückte hat keinen Puls und atmet nicht. Beginnen Sie sofort mit der Wiederbelebung“, lässt mir der Bender keine Chance für lange Überlegungen.

Wir beginnen also mit der Herzmassage. Immer 30 Stöße auf den Brustkorb, dann Mund-zu-Mund-Beatmung – und das Ganze wieder von vorne. Zwischenzeitlich eilen mehrere Sanitäter in unsere Richtung. Endlich: Unterstützung naht. „Fünf, vier, drei, zwei, eins, Wechsel“ – und schon lösen wir uns gegenseitig bei der Herzdruckmassage ab. Die Retter strahlen Ruhe und Souveränität aus. Eine Nadel wird gezückt, die Kanülen gelegt und ich selbst halte kurzerhand einen Infusionsbeutel. Alles läuft ohne Hektik ab und sehr professionell.

Die Retter kommen in den Flow

Längst haben wir vergessen, dass da nur eine Rettungspuppe am Beckenrand liegt. Wir lösen uns routinemäßig ab und sind im Flow – „fünf, vier, drei, zwei, eins“ – unsere Hände greifen nahtlos ineinander. Dann kommt noch der Defibrillator zum Einsatz. Ich arbeite wie in einem Tunnel. Es gießt aus Kübeln, wir sind nass bis auf die Knochen. Paul klappert mit den Zähnen und hat blaue Lippen. Die Beobachter der Übung schicken ihn daher zum Aufwärmen. Er selbst hätte vermutlich bis zur Unterkühlung weiter um das Leben der „Verletzten“ gekämpft.

Später gibt es noch Manöverkritik: die Beobachter sind sehr zufrieden mit unserer Leistung und sprechen die wenigen Verbesserungsmöglichkeiten an. Jeder findet für sich etwas, was er beim nächsten Mal anders machen. Dieses Mal ist es nur eine Übung mit einer Puppe, doch schon beim nächsten Einsatz zählt vielleicht jede Sekunde . . .

