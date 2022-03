Neues Projekt am FSG Marbach Podcast erzählt aus dem Schulalltag

Experten helfen beim Start des Podcasts

Eva Schramm, die neben ihrer Lehrtätigkeit am FSG auch als Moderatorin und Musikjournalistin für die ARD tätig ist, konnte viele wichtige Tipps geben. Und weitere Experten von außerhalb tragen zu dem fruchtbaren Ergebnis ebenfalls bei. So hat der Marbacher Komponist Oliver Heise in Kooperation mit den Schülern das Jingle am Anfang und am Ende der jeweiligen Beiträge erstellt. Die Erkennungsmelodie, die nach dem klassischen Schulgong ertönt, symbolisiert mit den Tönen F, S und G die Bildungseinrichtung. Eine professionell anmutende Webseite, die gemeinsam mit der Lehrerin Martina Braden erstellt wurde, erhöht den einladenden Charakter, um in die Podcasts reinzuhören: Dazu muss der Besucher auf der FSG-Startseite einfach auf einen grünen Button drücken und los geht es.



Und hier geht es direkt zum Podcast "FSGeflüster"





Die Beiträge im Podcast sollen das facettenreiche Schulleben am größten Gymnasium Baden-Württembergs auf „launige, subjektive, manchmal auch provokative und immer abwechslungsreiche Weise beleuchten“, so Lehrer Matthias Guthier, der auch Nischenthemen untergebracht sieht. Für Eva Schramm war es schön zu beobachten, „dass die Schüler in kurzer Zeit ein relativ hohes Niveau erreicht und sich bei den Interviews gut in andere Schüler reingedacht haben“. Dass der Jahrgang für zwei Jahre mit Tablets ausgestattet wurde, spielt den Machern in die Hände. Denn eine enthaltene Software ermöglicht es den Schülern, eine Art eigenes Aufnahmestudio zu haben.

Feedback ist willkommen

Die Podcasts können unter fsg-marbach.de abgerufen werden. Die Teilnehmer aus dem Seminarkurs Audio wünschen sich Feedback, Themenvorschläge und kritische Anmerkungen unter E-Mail fsg-podcast@fsg-marbach.de.