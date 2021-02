Ein Neuer und alte Fragen Kann die GroKo noch liefern?

Genau in dieser Gesamtgemengelage sehen viele Beobachter die eigentliche Krux: Wie soll eine seit Jahren ungeliebte Koalition in einer solchen Situation noch die Kraft für wichtige Entscheidungen aufbringen, wenn jeder Beteiligte für jeden Kompromiss Nachteile befürchten muss? Ironische Stimmen in der Koalition sehen es schon als den eigentlichen Erfolg, dass sich diese Frage zum Jahresanfang überhaupt stellt. Immerhin habe die GroKo am Ende doch die gesamte Wahlperiode durchgehalten. Und noch etwas wird augenzwinkernd erwähnt: Wohl noch nie haben in einer Legislaturperiode alle Koalitionsparteien ihre Vorsitzenden durchgewechselt.

Helfen dürfte es, dass sich alle Beteiligten schon lange aus verschiedenen Rollen und Ämtern kennen. Söder und Laschet, die beide ein Interesse daran haben dürften, die Union weiter als geschlossen zu präsentieren. Walter-Borjans und Laschet, deren Verhältnis nach vielen gemeinsamen Düsseldorfer Jahren als ungetrübt gilt.

Was also geht noch in der vor Corona schon mehrfach für tot erklärten GroKo? Die Antwort auf diese Frage wird auch dadurch erschwert, dass zuletzt deutliche Spannungen zu erkennen waren. So hatte die SPD immer heftiger Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisiert und ihm einen Fragenkatalog zum Impfen vorgelegt, der manche in der Union an einen Untersuchungsausschuss erinnerte. Prompt handelte sich die SPD den Vorwurf ein, schon im Wahlkampf zu stecken. Der Impfgipfel am Montag konnte die Wogen nicht ganz glätten, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) etwa übte weiter Kritik.

Früher wäre dies Stoff für einen Koalitionsausschuss gewesen. An diesem Mittwochabend steht das Thema dem Vernehmen nach nicht auf der Tagesordnung. Wohl aber die selbst für die SPD-Verteidigungspolitiker überraschende vorläufige Absage ihrer Parteiführung an die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr. In der Union wird auch das bereits als Wahlkampf und als ein Baustein gewertet, um die Basis für eine grün-rot-rote Koalition nach der Bundestagswahl im Herbst zu schaffen. Dass die Union, die eigentlich keinen besonderen Bedarf für den Koalitionsausschuss sah, dort das Thema nun auf die Agenda gesetzt hat, dürfte dem abendlichen Treffen Zündstoff geben.

Weniger kontrovers könnte es bei anderen Themen zugehen: Die SPD hat wohl vor allem soziale Themen wie einen Corona-Kinderbonus und Hilfen für die Empfänger von Grundsicherung im Gepäck. Die Union will Unternehmen das Verrechnen von coronabedingten Verlusten mit Gewinnen aus Vorjahren erleichtern. Dagegen sperrt sich das SPD-geführte Bundesfinanzministerium schon länger.

Manche in der Union werfen der SPD bereits Umgangsformen vor, wie sie unter Regierungspartnern nicht vorkommen sollten - zumal in schweren Zeiten wie diesen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mahnte gar öffentlich Koalitionsdisziplin an: "Die Bundesregierung hat auch in einem Wahljahr im Arbeitsmodus zu bleiben, um die Krise zu bewältigen."

