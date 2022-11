Ein Name ist gefunden Ludwigsburger Stadtbahn heißt Lucie

Die Stadtbahn Ludwigsburg wird von 2028 an eine neue Form der Mobilität zwischen Markgröningen, Ludwigsburg, Schwieberdingen und Remseck ermöglichen. Die politischen Grundsatzbeschlüsse stehen, die Planungsarbeiten sollen Anfang 2023 starten. Was allerdings bislang noch gefehlt hat, war ein Name für die Stadtbahn. Nun steht dieser fest: Lucie wird das Projekt heißen, das dem Nahverkehr im Landkreis einen Schub nach vorne bringen wird.