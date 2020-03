Ein Murrer bewirbt sich für die Landtagswahl 2021 Grüner Herausforderer

Den Wettbewerb um die Kandidatur will Tayfun Tok mit fairen Argumenten für sich entscheiden, aber auch durch die Glaubwürdigkeit seiner Person. „Ich komme aus einfachen Verhältnissen, meine Mutter war alleinerziehend und musste nach einer Entlassung als Leiharbeiterin Geld verdienen.“ Wirtschaftlich Schwache sollen sich bei ihm ebenso wiederfinden wie die jüngere Generation, die er in sozialen Netzwerken ansprechen will. „Ich bin der richtige Kandidat für das nächste Jahrzehnt“, erklärt Tayfun Tok, der auch persönliche Begegnungen in einem Wahlkreisbüro wichtig findet, „dafür stehen uns schließlich Budgets zur Verfügung“. Tok, zwei Jahre lang im Büro von Cem Özdemir tätig, will den Klimaschutz greifbarer machen, indem er den Kontakt zu Unverpacktläden und anderen ökologischen Unternehmen sucht. Außerdem will er mit seiner Kandidatur zeigen, „dass es kein Widerspruch ist, wenn ein Muslim freitags in die Moschee geht, samstags in der Cannstatter Kurve den VfB Stuttgart anfeuert, sonntags mit seiner Familie am Faschingsumzug in Murr teilnimmt und sich montags für unsere liberale Demokratie im Landtag einsetzt“.