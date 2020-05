Ein Mittwochmorgen in Marbach Marktbummel à la Corona

Für Elvan Aktas und seinen Vater ist das Tragen von Masken Pflicht. „Das gehört sich so – wir tragen sie zum Schutz unserer Kunden“, sagt der Gemüsehändler. Gleich zu Beginn der Krise hat er sich ausreichend Masken besorgt. Die einfachen, allerdings auch FFP-Masken. „Aber bei denen bekommt man fast gar keine Luft, deshalb tragen wir lieber die anderen“, so Elvan Aktas. Zwei Wochen hatte er den Verkaufsstand an den Markttagen zu. Aktas’ Mutter verstarb. „Sie wurde positiv auf Covid getestet, nachdem sie im Krankenhaus war, aber ich bin mir sicher, sie starb nicht daran.“ Auch sein Vater und sein Bruder hatten sich infiziert und mussten – symptomfrei – in Quarantäne. Inzwischen sind alle infektionsfrei und freuen sich, wieder für ihre Kunden da sein zu können.

Relativ neu auf dem Marbacher Wochenmarkt ist Maya Esch. „Es ist meine vierte Woche“, erzählt Esch, die freitags auch auf dem Benninger Wochenmarkt mit ihren Waren ist. Müslimischungen, Brotbackmischungen, Trockenfrüchte, Kaffee, Tee. . . die Vielfalt ist groß. „Es ist gut angelaufen“, freut sich Esch. Am begehrtesten sind die Haferflocken, die sie von der Erligheimer Mühle bezieht – ebenso wie die verschiedenen Mehlsorten oder Backmischungen. Ins Stocken geraten ist hingegen ihr Vorhaben, in Marbach einen Unverpackt-Laden zu eröffnen. „Wir hatten mehrere Leerstände in der Marktstraße in Erwägung gezogen, leider aus unterschiedlichen Gründen erfolglos“, berichtet Esch. Nachdem der Umzug in ein Objekt in der Güntterstraße gescheitert war, wurden die Räume des ehemaligen Geschäftes M14 in der Marktstraße ins Auge gefasst. Doch der Laden sei am Tag der Anfrage an einen anderen Mieter vergeben worden. Inzwischen hat ein Modegeschäft dort eröffnet. Auch die nächste Option, der ehemalige Elektroladen Frey in der Marktstraße 12, ließ sich nicht verwirklichen. Das komplette Haus soll verkauft werden, der Laden im Erdgeschoss steht nicht zur Anmietung zur Verfügung. Für die Räume in der Marktstraße 10 – hatte Maya Esch zwei Besichtigungstermine mit Vermieter und Architekt.

„Inhaltlich konnten wir uns die Umsetzung hier gut vorstellen. Der ehemalige Juwelier-Laden ist allerdings komplett entkernt und muss renoviert beziehungsweise saniert werden. Der Vermieter benötigt dafür einen Vorlauf von rund einem Jahr, was für uns eindeutig zu lange ist“, hält Esch den Stadtchef in einem Schreiben auf dem Laufenden. Der wiederum rührt die Werbetrommel im Vorstandsteam des Stadtmarketingvereins (SSM). Die Situation sei grotesk, so Jan Trost. Man habe einen Interessenten, der in Marbach einen Unverpacktladen eröffnen wolle, jedoch keine Ladenfläche finde. Eventuell, so Trost, könne ja der SSM-Vorstand über seine Netzwerke helfen. „Ein solcher Laden würde sicher auch junges Publikum in die Stadt ziehen.“