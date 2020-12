Ein Messerschmied-Meister aus Murr Kalter Stahl wird heiß und scharf

Mit dem großen Wasserschleifstein, der in der eigentlichen Messerschmiede steht, könne man fast alles schleifen – außer Scheren. Denn die, so verrät Lorch, „sind das Schwierigste in der ganzen Messerschmiede.“ Die Flächen seien nämlich nicht glatt, sondern hohl und auch noch gebogen. Und das bedeute, dass beim Schleifen die ganze Mechanik verändert werde. Eine gute Schere rechtfertige den Aufwand aber allemal. Der Messerschmied-Meister Dieter ist unterdessen mit seiner schweißtreibenden Arbeit fertig geworden. Er hat an der Esse die Spitze eines Meißels neu geformt und dann in Öl und Wasser ausgehärtet. „So etwas können im Raum Stuttgart nur noch wir“, erklärt Thomas Lorch mit einigem Stolz. Ein Service, der gefragt ist. Denn das Nachschmieden eines Meißels ist immer noch einiges billiger als ein ganz neuer. „Mir geht es bei der ganzen Sache aber auch um Nachhaltigkeit“, betont der Chef. „Auch ein gutes Messer kann man ein Leben lang nachschleifen.“

Stichwort gutes Messer: Etwas, was man dem teuren Schneidwerkzeug nie antun sollte, ist, es in die Spülmaschine zu packen. Messerschmied Dieter erklärt auch, warum das so ist: „Der Normalstahl von den Spülkörben ist mit Plastik beschichtet, und wenn da ein Loch drin ist, frisst der Normalstahl Löcher in den Edelstahl.“ Das Problem daran: Manchmal sieht man den Rost von außen, manchmal merkt man es aber auch erst beim Schleifen. „Und dann kann es sein, dass die Klinge bricht.“ Das dann dem Kunden zu erklären, der ein aus seiner Sicht tadelloses, wenn auch etwas stumpfes Messer zum Schleifen gebracht hat, sei schwer.