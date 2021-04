Ein Marbacher in Nordirland Trotz Corona ist ein Auslandsjahr möglich

Trotz seiner Wahl, in einem Land in Europa zu bleiben, musste Valentin Faix der Pandemie Tribut zollen. Der Träger In Via in Köln verlängerte seinen weihnachtlichen Heimaturlaub wegen neuer Lockdowns und Reiseverboten. „Ich habe die Zeit in der Heimat bei der Familie und meiner Freundin sehr genossen, konnte dann aber erst im März wieder zurück nach Nordirland“, erzählt der Marbacher, der bedauert, dass viele Camps im Herbst und in den Winterferien abgesagt werden mussten. Doch sein Blick geht nach vorne: „Wir wollen den Kindern im Sommer unter anderem mit Bogenschießen, Teambuilding Parcours und Flussläufen viel Freude bereiten.“ Im Sommer hatte Valentin Faix die Aufgabe, Gruppen anzuleiten. Aber auch der Dienst in der Spülküche gehört zu seinen Pflichten.