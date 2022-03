Ein Marbacher in der Schlagerwelt Steffen Sturm wird zum Solisten

Die Liebe zur Musik begleitet den in der Schillerstadt geborenen und in Beilstein aufgewachsenen Steffen Sturm schon seit Kindheitstagen. Bereits als Neunjähriger hat er sich in das Schlagzeug verliebt: „Mir war sofort klar: Das ist mein Instrument.“ Doch inzwischen macht der selbstständige Musiker und Musiklehrer, der übrigens 2003 mit seiner damaligen Band den dritten Platz beim Deutschen Rock- und Pop-Preis gewonnen hat, mit Leidenschaft Schlagermusik.