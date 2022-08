Ein König für Kreuzberg Berlin bekommt Rio-Reiser-Platz

"Mit dieser Einweihung feiern wir die symbolische Rückkehr von Rio Reiser nach Hause, in einen Bezirk, in dem er jahrelang zuhause war", sagte Roth nun zur Umbenennung des Platzes. "Rios Kreuzberger Zeit war eine kreative, aufrührerische und schwierige Zeit, politisch-künstlerisch wie persönlich. Sein privates und künstlerisches Leben war avantgardistisch in jeder Hinsicht." Es sei seine politische Überzeugung gewesen, sich offen und selbstbewusst zur eigenen Homosexualität zu bekennen. "Wie kaum ein anderer Künstler in Deutschland hat er gezeigt, dass das Private politisch ist."

Die auch bei vielen Berlin-Touristen beliebte Buslinie M29 vollzieht die Wandlung in Kreuzberg direkt mit. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen die Haltestelle zeitgleich von Heinrichplatz in Rio-Reiser-Platz umbenennen.