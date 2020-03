Ein Kind aus Rielingshausen mit Down-Syndrom stellt sich vor Ein wertvolles Leben, das Freude macht

Der 5. Juni aber brachte die Gewissheit. Söhnchen Fabian wird mit dem Down-Syndrom geboren. Für die Mutter ist heute klar: „Es wäre undenkbar für mich gewesen, ihn abzutreiben, denn schon beim ersten Feinultraschall im Rahmen der Pränataldiagnostik habe ich mein Kind gespürt.“ Doch in der Frau lebt ein großer Wunsch: „Betroffene Eltern sollten die Chance haben, sich richtig über Kinder mit Trisomie 21 informieren zu können.“ Cornelia Kübler fände es passend, statt der üblichen Abtreibungsangebote auch Adressen von Familien mit Down-Syndrom-Kindern zu vermitteln, an die sich werdende Eltern wenden könnten. „Um nämlich einen realistischen Eindruck zu erhalten. Man ist ja nicht in der Lage abzuschätzen, was auf einen zukommt und was so ein Kind an Schönem bietet“, argumentiert die Mutter. „Denn selbst wenn Fabian mit einer Lungenentzündung im Bett liegt, lacht er noch.“