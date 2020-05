Ein Jahr nach Lübcke-Mord Die lange Blutspur am rechten Rand

Zog der Staat Konsequenzen?

Auf vielen Ebenen. Bei der Frage nach möglichen Fehlern wurden V-Leute befragt und Verbindungen zum Terrortrio des NSU untersucht. Der Präsident des Bundeskriminalamts, Volker Münch, sagte am Mittwoch in Berlin, die Ermittlungen zum Umfeld, in dem sich Stephan E. bewegt habe, gingen weiter. Bundesinnenminister Horst Seehofer betont seit etwa einem Jahr, dass die größte Gefahr für die Republik von rechtsextremistischem Terror ausgehe. Er hat Verbote der rechtsterroristischen Vereinigung Combat 18 sowie einer Reichsbürgervereinigung auf den Weg gebracht. Inzwischen hat die Bundesregierung einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung des Rechtsextremismus eingerichtet. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, bei dem zwei Menschen ermordet wurden, präsentierte die Bundesregierung im vergangenen Oktober ihren Pakt zu Bekämpfung von Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Dazu gehört ein Gesetzesentwurf, der Betreiber von sozialen Netzwerken verpflichten soll, strafrechtlich relevante Inhalte im Bereit Hassrede im Netz an die Behörden zu melden. Das Gesetz liegt dem Bundestag zur Beratung vor. Die Sicherheitsbehörden werden personell erheblich aufgestockt. Um die Gefahren besser zu erkennen, übernimmt man Instrumente aus dem Kampf gegen Islamismus – mit dem so genannten „Radar Rechts“ sollen Gefährderbiografien nach bestimmten Kriterien ausgewertet werden.