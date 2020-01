Ein Jahr in Afrika Das neue Jahr bringt wohl neue Projekte

Die Gründe für die wenige Unterstützung sehe ich mittlerweile darin, dass das primäre Ziel der Schule ist, die Kinder zu unterrichten. Alles andere wird dann gemacht, wenn man zu viel Zeit hat, also fast nie. Die Masete Primary School No.1 hat in der Zwischenzeit alle Zertifizierungen in dem Projektbereich Umwelt erreicht, sodass nach Meinung meines Mentors die Motivation gering ist, viel Aufwand in das Umweltbildungsprogramm zu stecken. Außerdem überprüft wohl nie jemand den aktuellen Stand an der Schule. Der Lehrer, der in der Anfangsphase viel Herzblut in den Aufbau des Projekts steckte, hat die Schule vor zwei Jahren verlassen.