Ein Friedwald in Beilstein? Letzte Ruhe in vollkommener Stille

Falls mich jemand beobachtet haben sollte, wie ich dieser Tage im Magazin 11Freunde las, dürfte derjenige mich mit offenem Mund und kurz erstarrt am Tisch sitzen gesehen haben. Was es nicht so alles gibt, dachte ich mir, als ich las, dass sich Zuschauer bei einem Fußballspiel in Argentinien über einen plötzlichen Ascheregen vom Oberrang wunderten. Als nach Spielende von dort das Foto einer leeren Schachtel mit dem Etikett eines Krematoriums online gestellt wurde, war klar: Hier hatte wohl eine „etwas unorthodoxe Stadionbestattung“ stattgefunden, wie es das Magazin ausdrückt. Ein Mann hatte die Asche seines Freundes verstreut. Sogar ein Video kursiert davon. Wie gesagt: Was es nicht alles gibt . . .