Ein Besuch im Freizeitpark mit Mindestabstand Achterbahn und Zuckerwatte mit Maske

Ein leichtes Unbehagen bleibt

Es ist Montagvormittag, 10.40 Uhr. Warteschlangen am Eingang gibt es nicht, weil Eintrittskarten ausschließlich online verkauft werden. Ticket scannen, Hände desinfizieren, los geht’s! Was sofort auffällt: Der Park ist leerer als sonst. Im chinesischen Themenbereich wischt ein Mitarbeiter den Staub von den Lampions, auf dem Herren-WC erzählt die Putzfrau, sie könne endlich mal gründlich die Fliesen abwaschen – ist ja kaum jemand da. Je näher man den Attraktionen kommt, desto voller wird es. Die meisten tragen ihre Maske in der Hand oder ziehen sie unters Kinn, was laut Hygiene-Konzept auch okay ist. Verpflichtend ist die Vermummung nur in den Warteschlangen, während der Fahrt sowie in geschlossenen Räumen. Ein leichtes Unbehagen bleibt trotzdem. Hoffentlich ist der Typ, der auf der Fußgängerbrücke so herzlich lacht, kein Superspreader!