Ein 35-Jähriger war mit seinem Roller in Höpfigheim ohne Führerschein unterwegs Unerlaubt unterwegs und Unfall gebaut

Steinheim-Höpfigheim - Erst war ein 35-Jähriger am Montag in einen Unfall in Höpfigheim verwickelt, dann stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Als ihn die Polizeibeamten wenig später noch einmal fahrend antrafen, beschlagnahmten sie den Schlüssel des Rollers.