Eigenbedarfskündigung Eigenbedarf: Was Mieter schützt

Einzelfallentscheidungen Doch was ist, wenn auf beiden Seiten Härten bestehen? Wie schwierig die Abwägung sein kann, zeigt ein Urteil des Amtsgerichts Dortmund: Eine Vermieterin kündigte der Mieterin wegen Eigenbedarfs, da sie ihre Wohnung mit der vermieteten Erdgeschosswohnung zusammenlegen wollte. Ihr 73-jähriger Ehemann leide an einer Herzerkrankung, so dass Treppensteigen nicht mehr möglich sei. Auch sie selbst sei durch eine Arthrose beeinträchtigt und der zu 100 Prozent schwerbehinderte Sohn, der im Heim lebt, benötige ein eigenes Zimmer für Besuche. Die Mieterin legte Widerspruch ein und führte ihrerseits an, an Depressionen zu leiden und in psychotherapeutischer Behandlung zu sein. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Vermieterin zwar ihr berechtigtes Interesse nachvollziehbar begründet hat und die Kündigung wirksam sei. Es sei aber ein „für noch kurze Zeit vorliegendes Übergewicht der Härtegründe auf Mieterseite“ festzustellen, welches sich gleichwohl mit dem fortschreitenden Alter der Vermieter bald aufwiegen würde. Im Endeffekt wurde der Mieterin die Möglichkeit gegeben, das Mietverhältnis noch längstens drei Jahre fortzusetzen.