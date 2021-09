Ehrung in Steinheim Bürgermedaille für Manfred Waters

DRK-Ferienfreizeit wird ebenfalls gewürdigt

Waters, der mit Standing Ovations gefeiert wurde, bedankte sich für das Geschenk sowie die Ehrung und ließ in seiner Rede die vergangenen Jahrzehnte aus seiner Perspektive Revue passieren, hob dabei unter anderem eine große Pflanzaktion noch unter dem damaligen Schultes Alfred Ulrich hervor. Die Zeit in führender Funktion in der Lokalpolitik sei anspruchsvoll, aber auch interessant gewesen. Waters versäumte es zudem nicht, die Arbeit der Mannschaft herauszustreichen, die die DRK-Ferienfreizeit auf der Kaisersberghütte auf die Beine stellt – und knüpfte damit an den Programmpunkt davor an. Der Schultes hatte eben diese Initiative für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. „Für Sie ist der gesellschaftliche Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung kein Fremdwort“, sagte er zu Erika Sackmann, Isolde Nantt und Iris Löder, die die Auszeichnung und einen Scheck über 500 Euro stellvertretend für das Team entgegennahmen.