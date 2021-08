Ehrung in Marbach Ringer für selbstlosen Einsatz belohnt

Nach der Verkostung selbstlos gehandelt

Wie der Bürgermeister Jan Trost in seiner Laudatio berichtete, waren die beiden an jenem Abend urplötzlich in eine kreuzgefährliche Situation hineingeraten. Nach einer Whiskey-Verkostung machten sich Bühler und Cipriano auf den Weg zum Bahnhof. Dabei seien sie mitten in der Nacht „im wahrsten Sinne des Wortes zu Helfern in der Not“ geworden, sagte Trost – und ließ die Ereignisse von damals nochmals Revue passieren: Das Duo bemerkte den Brand in einem Haus in der Altstadt, trat die Tür ein, alarmierte die Feuerwehr, machte die Bewohner auf die Gefahr aufmerksam und führte die Leute teilweise sogar selbst aus dem Gebäude heraus. Diesem „selbstlosen und couragierten Handeln“ sei es zu verdanken gewesen, „dass niemand ernsthaft zu Schaden kam“, betonte der Bürgermeister. Bühler und Cipriano hätten danach gleichwohl nicht als Helden dargestellt werden wollen. Stattdessen sei es ihnen darum gegangen, andere zu inspirieren, ebenfalls einzugreifen, wenn Not am Mann ist. „Diese Einstellung verdient meine höchste Hochachtung“, sagte Trost, der den beiden schließlich die Rettungsmedaille überreichte. Die Anregung, die zwei für diese Auszeichnung vorzuschlagen, war aus den Reihen des Gemeinderats gekommen.