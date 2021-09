Preis für Liverpool-Coach Klopp auf kleiner Deutschland-Tour - Ehrung durch Campino

Klopp, der in England mittlerweile genauso beliebt ist wie in seiner Heimat, sei der perfekte Preisträger für den ersten "German-British #Freundship Award", darin waren sich eigentlich alle der mehr als 300 geladenen Gäste einig. Sein Freund Campino, der als Überraschungsgast den Preis überreichen durfte, erklärte, warum der Chefcoach des FC Liverpool auf der Insel so populär ist. "Jürgen hat in seiner Zeit in England schon viele Dinge gesagt, von denen ich mir wünschen würde, dass sie Premierminister Boris Johnson gesagt hätte", erklärte der Frontmann der Düsseldorfer Punkrockband Die Toten Hosen.