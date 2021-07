Ehrung durch Gemeinde Sportliche Leistung und sozialer Einsatz

Langjähriger Einsatz in der Altenhilfe

Erfolge auch beim TCB: Die Tennis spielenden Herren 1 holten den WTB Pokalsieg auf Bezirksebene. Die Damen W40 schafften den Aufstieg in die Verbandsklasse. Beide Teams werden von Frank Mohrbacher trainiert. Lisa Durm machte mit einer besonderen Disziplin von sich reden: Mit der Sportart Amateurfunkpeilen holte sie den Titel der Deutschen Meisterin im „80m-Classic“ sowie den der Vizemeisterin beim „2m-Classic“ in der Damenklasse W16.

Amelie Chiara Flandi zeigt ihre Begabung auf einem anderen Gebiet: Die junge Pianistin holte mit ihrem Klavier-Solo beim Regionalwettbewerb von „ Jugend musiziert“ den Ersten Preis (Stimmgabel in Silber) in der Altersgruppe II. In einer anderen Besetzung holte sie sich die Stimmgabel in Bronze.

Die beiden letzten verbliebenen Helferinnen des Arbeitskreises Altenhilfe Hildegard Kühl und Gudrun Klein wurden für ihr langjähriges Engagement ebenso geehrt wie die acht ehrenamtlichen Mitarbeiter des Seniorenstübles, die seit drei Jahrzehnten ihren lobenswerten Einsatz bringen. Rolf Seybold und Uli Storz leisten bei der Freiwilligen Feuerwehr seit 40 Jahren wertvolle Dienste und bekamen dafür das Ehrenzeichen in Gold überreicht. In Silber erhielt dies Claus-Dieter Bulla für 25 Jahre.

Engagement als Römerexperte

Bereits ebenfalls 40 Jahre engagieren sich Rita Schlegel und Sigrid Walter im Bund für Heimatkunde und gewährleisten, dass das Museum im Adler an den Wochenenden betreut wird. Und eine Persönlichkeit konnte ihre Auszeichnung nicht in Empfang nehmen, weil sie posthum geehrt wurde: Für seinen Vater Jürgen nahm Wolfram Berner die Ehrung für dessen langjähriges Engagement als Römerexperte und für die katholische Kirche entgegen.

Schlussendlich gratulierte Bürgermeister Klaus Warthon 13 Blutspendern für ihren lebensrettenden Einsatz: Stolze 100 Mal hat sich Dorothea Ledwig bislang „anzapfen“ lassen. Halb so oft geschah dies bei Anita Erhardt und Elfriede Vordermeier. Die übrigen Blutspender wurden für 25-faches oder für 10-faches Spenden geehrt.

Preise der Richard-Hirschmann-Jugend-Stiftung

Auszeichnung der Schulbesten

An gleicher Stelle sind am Donnerstagnachmittag auch die Preise der Richard-Hirschmann-Jugend-Stiftung verliehen worden. Jeweils die Schulbesten des Jahrgangs 2019/2020 der Grundschule Benningen wurden ausgezeichnet und erhielten eine Urkunde und einen 50-Euro-Büchergutschein. Ganz bewusst werde der Hirschmann-Preis nicht am Ende der Schulzeit, sondern am Ende der Grundschule verliehen, die Auszeichnung solle „Ansporn und Motivation für die nächsten Jahre“ sein, so der Benninger Bürgermeister Klaus War­thon. Er zeigte sich glücklich, die diesjährige Preisverleihung endlich – und überhaupt – durchführen zu können. „Alle leiden unter der Situation, aber eben auch die Kinder und Jugendlichen.“ Er wollte nicht, dass ihnen der Preis auch noch genommen wird.