Ehrenoberst der Rifles Prinz Philip gibt das Zepter weiter – an seine Schwiegertochter

London - Der britische Prinz Philip hat einen selten gewordenen öffentlichen Auftritt absolviert. Der 99-Jährige nahm am Mittwoch bei einer Militärfeier am Schloss Windsor teil, um eine jahrelang von ihm gehaltene Ehrenrolle an seine Schwiegertochter Camilla abzugeben. In einer weiteren Militärfeier am Mittwoch nahm Camilla, die Frau von Prinz Charles, dann ihr Amt als neuer „Colonel-in-Chief of The Rifles“ an. Die Rolle des Ehrenoberst für das Infanterieregiment Rifles hatte Philip seit 2007 inne.