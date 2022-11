Ehrenamt in der Krise Hemmschwelle in Altenheimen senken

Was wäre unsere Gesellschaft ohne das Ehrenamt? Eindeutige Antwort: arm! Sichtbar wird das an der Rolli-Gruppe in Oberstenfeld. Viele freiwillige Schieber bedeuten viele glückliche Gesichter. Ohne Zupacken passiert nichts. Es muss beunruhigen, dass die Fördervereine der Kleeblatt-Heime im Landkreis Ludwigsburg massive Nachwuchsprobleme haben. Wohl gemerkt: Die Rolli-Gruppe, die sich 14-tägig trifft, stellt noch ein niederschwelliges Angebot dar, das dem einzelnen Helfer nicht all zu viele Pflichten aufbürdet. Ein Café im Altenheim in Schwung zu halten oder im Verein als Kassierer Verantwortung zu übernehmen – das möchten sich die meisten Menschen nicht mehr geben. Die Coronapolitik mit der Schutzstrategie für die Altenheime – wie auch immer man sie bewerten mag – hat diesen Trend noch verstärkt. Wo Angst im Spiel ist, fehlt der Mut zur Tat.