Ehrenamt in der Krise – auch im Kreis Ludwigsburg Helfer im Altenheim sind schwer zu finden

Der Kleeblatt-Geschäftsführer will stärker in die Werbung gehen

Um wieder mehr Ehrenamtliche zu gewinnen, will der Kleeblatt-Chef Ebert stärker werben. Wer sich melde, dem vermittele man den Kontakt zu einem Pflegebedürftigen in einem nahen Heim. Dann kläre sich schnell, welche Tätigkeit am besten passe, wie etwa vorzulesen, zu musizieren, spazieren zu gehen oder Kuchen backen für das Kleeblatt-Café, das auch immer Helfer benötige.

Auf persönliche Kontakte schwört Helmut Wiedenhöfer, Leiter des Seniorenstiftes Schillerhöhe in Marbach. „Vieles ergibt sich, wenn man mit den Menschen, die das Haus wegen eines Angehörigen besuchen, ins Gespräch kommt.“ Da kenne der eine wieder einen anderen, der vielleicht mal ein kleines Konzert mit einem Musikinstrument geben könne. „Alles hängt davon ab, ob man eine Wohlfühlkultur aufbauen kann – die Leute engagieren sich, wenn sie ihre Angehörigen gut aufgehoben sehen.“ Wiedenhöfer sehnt sich nach Normalität: „Ich gehe davon aus, dass dies der letzte Coronawinter ist.“

Das Sozialministerium geht von einem hohen Engagement aus

Und wie denkt die Landespolitik über das rückläufige Ehrenamt? Im Sozialministerium gebe es keine Zentralstelle für das Ehrenamt in Altenheimen, teilt Pascal Murmann, Sprecher des von den Grünen geführten Sozialministeriums in Stuttgart mit. Das gesellschaftliche Engagement habe durch die Coronapandemie nicht nachgelassen, auch wenn dies so scheine. So hätten im Jahr 2021 zum Beispiel rund 13 000 junge Leute ein Freiwillige Soziales Jahr absolviert – „so viele wie in keinem anderen Bundesland“. Allerdings habe der gesellschaftliche Zusammenhalt unter der Coronapandemie gelitten, räumt Murmann unter Verweis auf eine entsprechende Studie des Landes Baden-Württemberg ein.

Bringen soziales Pflichtjahr und Ehrenamtskarte etwas?

Soziales Pflichtjahr

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält an seiner Idee für ein soziales Pflichtjahr fest – altersunabhängig. Damit will er das Ehrenamt fördern und den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Steinmeier ist der Meinung, nicht nur junge Leute sollten ein solches Pflichtjahr ausüben. Alle Menschen sollten einmal in ihren Leben die Erfahrung machen, für fremde Menschen da zu sein.

Ehrenamtskarte

Verbilligt ins Kino, Schwimmbad oder Theater? Die Ehrenamtskarte soll jungen Leuten durch Vergünstigungen ein freiwilliges soziales Jahr schmackhaft machen. Das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg arbeitet derzeit an einem Gesetzesentwurf. Grüne und CDU hatten die Karte im Koalitionsvertrag vereinbart.