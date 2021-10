Ehrenamt Großbottwar Auszeichnung für engagierte Bürger

Beim TV Großbottwar sei Hans Bauer, so der Bürgermeister weiter, einer, der sich für nichts zu schade sei. Er sei immer zur Stelle gewesen, auch beim Straßenfest, bei dem er die Vereine von Anfang an aktiv unterstützt habe. Bei Umzügen war er zudem Fahnenträger und -verwalter. „Und Sie sind direkt und manchmal auch etwas forsch und ‚saged, was Se denked’. Gerade diese Wesensgrundzüge machen Sie einfach sympathisch und bekannt und beliebt in der Bevölkerung“, würdigte Bürgermeister Zimmermann den Träger der Ehrenamtsnadel. Ganz nebenbei sei Hans Baur nicht nur berufstätig gewesen, sondern habe auch Frau und Kinder, so Ralf Zimmermann schmunzelnd.