EM-Qualifikation Antrag abgelehnt: Spiel des DHB-Teams soll stattfinden

"Aktuell haben wir noch sieben spielfähige Spieler. Seit Samstag sind noch zweitere Corona-Fälle dazugekommen", hatte der bosnische Keeper Benjamin Buric noch am Montag der dänisch-deutschen Zeitung "Flensborg Avis" gesagt. "So wollen wir nicht gegen Deutschland spielen." Auch der deutsche Nationaltorwart Johannes Bitter geht wie seine Teamkollegen in der DHB-Auswahl nicht sorgenfrei in die Partie.

"Wir wissen ganz genau, dass durch diese Zusammenkünfte der vielen Nationalmannschaften sehr viele Länder zusammenkommen", sagte der 38-Jährige. "Jetzt ist es so, dass wir relativ viel reisen diese Woche, und jeder weiß, dass das Reisen das Risiko nicht gerade minimiert." Nach der Partie in Düsseldorf bestreitet die deutsche Mannschaft auf dem Weg zur EM 2022 am Sonntag ein weiteres Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland.

Zuvor waren bereits mehrere EM-Qualifikationsspiele durch die EHF verlegt worden. Wann und ob die Partien überhaupt nachgeholt werden, steht noch nicht fest. "Wir haben einen unglaublich großen Termindruck im Wettkampfkalender, der im Handball ohnehin sehr groß ist, aber dieses Jahr besonders, auch durch den verspäteten Saisonstart", sagte Kromer. Umso erleichterter war der 43-Jährige, dass zumindest das Spiel der DHB-Auswahl stattfinden soll.

