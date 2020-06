Ehemaliger Spieler des VfB Stuttgart Darum startet Benjamin Pavard beim FC Bayern durch

Wer nun aber glaubt, dass sein Weg in München kerzengerade nach oben ging, der täuscht sich. Der Franzose, das zur Erinnerung, kam im vergangenen Sommer zwar als Weltmeister, aber eben auch als frischgebackener Absteiger nach persönlich missratener Saison vom VfB nach München. Es gab Vorbehalte beim FC Bayern– und eine durchwachsene Anfangszeit.

So durchlebte Pavard in seinen ersten Wochen beim FC Bayern Höhen und Tiefen, gute Aktionen mischten sich mit teils groben Patzern. Der Neuzugang war lange auf der Suche nach seiner Rolle – und fand sie erst, als Joshua Kimmich von der Rechtsverteidigerposition ins defensive Mittelfeld rückte und er von da an hinten rechts ran durfte. Pavard galt zunächst als Notlösung, nutzte aber seine Chance und eroberte mit grundsoliden Leistungen den Stammplatz, den er bis heute nicht mehr hergab.

Pavard also ist in München wieder auf seiner Weltmeisterposition von 2018 angekommen – und profitiert nach der Ansicht seines einstigen Entdeckers Marc Kienle extrem vom System des FC Bayern. „Benji hatte seine Stärken schon immer am Ball und in der Spieleröffnung“, sagt Kienle, „er spielt sehr elegant – und das kommt in einer Ballbesitzmannschaft wie dem FC Bayern natürlich besonders zum Tragen.“ Ein weiterer Vorzug Pavards sei laut Kienle seine Flexibilität. So ist die Lieblingsposition des Franzosen noch immer die Innenverteidigung, weshalb er bei einer Umstellung auf eine Dreierkette keine Anpassungsschwierigkeiten hat.

Keine Liebe auf den ersten Blick

Die Rechtsverteidigerposition und Pavard, das war ja ohnehin keine Liebe auf den ersten Blick. Denn als er in seiner ersten Saison beim VfB in der zweiten Liga unter dem damaligen Trainer Hannes Wolf hinten rechts ran sollte, da regte sich beim gelernten Innenverteidiger Pavard, vornehm ausgedrückt, Widerstand. Eher schmollend rückte er nach außen und legte – ob Zufall oder nicht – in einem Zweitligaspiel hinten rechts bei Erzgebirge Aue seinen wohl miserabelsten Auftritt der Stuttgarter Zeit hin.

Die Dinge aber fügten sich, Pavards Leistungen wurden besser – und irgendwann durfte er beim VfB dann auch im Abwehrzentrum ran. Stets beobachtet von der Familie, die zu jedem Heimspiel nach Stuttgart reiste. Und stets kritisch begleitet von seinem Vater, der ihn in der Jugend trainiert hatte – und der noch heute der wichtigste Ratgeber für den außerhalb des Platzes eher introvertierten Familienmenschen ist, und das nicht nur fußballerisch. „Ich denke, von meinem Vater habe ich meine Einstellung, mich nie zufriedenzugeben“, sagte Benjamin Pavard dazu kürzlich: „Er hat mir immer Defizite aufgezeigt. Ich wurde so erzogen: Selbstreflexion macht dich stärker.“

Aktuell aber dürfte Pavard beim Blick auf sich selbst eine gewisse Zufriedenheit nicht leugnen können.