Ehemaliger Stürmer des VfB Stuttgart So schätzt Mario Gomez die Lage beim VfB ein

Und dieser VfB, so empfindet das Gomez, sei gerade in einer spannenden Phase. Eine Phase, die der Verein nutzen müsse, um mit jungen Profis etwas aufzubauen. Und in der er nicht zu träumen beginnen sollte, dass diese Talente für immer in Stuttgart blieben. Der VfB sei „auch so ein bisschen als Ausbildungsverein zu verstehen“, meinte Gomez weiter.