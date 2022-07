Ehemaliger Briten-Premier Johnson und Ehefrau Carrie planen große Hochzeitssause

Carrie und Boris Johnson sind seit 2018 liiert und haben zwei gemeinsame Kinder, den zweijährigen Sohn Wilfred und die siebeneinhalb Monate junge Tochter Romy. Das Paar wurde am 29. Mai 2021 in der katholischen Westminster Cathedral in London vermählt. Johnson wurde damit zum ersten Premier seit knapp 200 Jahren, der im Amt heiratete. Wegen der Corona-Beschränkungen konnten nur 30 Gäste teilnehmen. Bereits damals wurde berichtet, dass die Johnsons im Sommer 2022 eine große Hochzeitsparty planten.