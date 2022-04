Ehemaliger AMG-Mitarbeiter vor Gericht Kompletträder gestohlen und verkauft

Eine Domina soll den Angeklagten mit Videos erpresst haben

Den Fellbachern kam es aber eines Tages seltsam vor, dass die Wagen aus Affalterbach beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen stets komplett neue Räder bekamen, die gar nicht nötig gewesen wären. Die bisherigen, die der Angeklagte in den Kofferraum seines Dienstwagens umlud, hatten nämlich jeweils kaum mehr als 3000 Kilometer auf dem Buckel. AMG setzte daraufhin einen Privatdetektiv auf den 45-Jährigen an, der beobachtete, wie dieser mit dem Dienstwagen in Fellbach einen Satz abholte. In Winnenden, wo der Angeklagte damals gewohnt hat und die gestohlenen Räder in sein Privatfahrzeug umlud, verlor der Detektiv die Spur. Am Sitz in Affalterbach kam der einstige Mitarbeiter kurz darauf mit leerem Kofferraum an.