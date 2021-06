Ehemalige Schule in Hof und Lembach Fotovoltaik soll erst später aufs Schuldach

Großbottwar - Nimmt man nur das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) als Maßstab, wäre der Einbau einer Pelletheizung in Verbindung mit energetischen Verbesserungen der ehemaligen Schule in Hof und Lembach, die zu einem Dorfgemeinschaftshaus werden soll, bereits ausreichend. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat hatte allerdings schon im April den Antrag eingebracht, in Sachen Umweltfreundlichkeit und Klimaschutz noch das Tüpfelchen aufs i zu setzen – mit einer Fotovoltaikanlage auf dem großen und und für den selbst erzeugten Strom perfekt ausgerichteten Dach, die nach den Vorstellungen der SPD im Rahmen einer Bürgerbeteiligung errichtet und betrieben werden soll.