Ehemalige Dorfschule wird saniert „Das Haus bleibt original, nur in schöner“

„Es ist wichtig, dass wir die Dorfgemeinschaft erhalten“, betonte Ralf Zimmermann, auch dem Gemeinderat sei das ein großes Anliegen. Zwei Millionen Euro betrage das Budget, ein Viertel übernimmt das Land über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). „Das klingt erst mal nach viel Geld. Doch die Umsetzung ist nicht ganz einfach“, sagte der Bürgermeister. Das Ziel aber sei klar, merkte Architekt Eckard Schittenhelm aus Großbottwar an: „Wir behandeln das Haus, als wäre es ein Baudenkmal, auch wenn es gar keines ist. Wir möchten möglichst wenig in die Substanz eingreifen. Sie werden das Haus also wiedererkennen. Es bleibt original – nur in schöner.“ Das bringt mit sich, dass die Fassade

zwar mit Styropor gedämmt wird, das großflächige Kunstwerk von Peter Jakob Schober neben dem Eingang aber erhalten bleibt. Ein Restaurator soll es in Szene setzen. An der Fensterfront werden Farbfelder aufgemalt, die Fensterläden symbolisieren. Die Identität stiftende Glocke im Dach wird eingehaust, ist im Ort weiterhin, im Gebäude dann aber schallgedämpft zu hören. Das Dach selbst wird neu eingedeckt, jedoch nicht gedämmt. Der Mehrzweckraum im Untergeschoss

bleibt fast unverändert. Einen starken Eingriff gibt es im Sanitärbereich, der dann von innen zugänglich ist. Eingebaut wird eine zweite Umkleide. Der steinerne Bodenbelag wird abgeschliffen, die Treppe um einen Aufzug an der Haus-Rückseite ergänzt. Die alte Lehrerwohnung wird saniert, aber nur noch einstöckig sein und 55 Quadratmeter umfassen. „Über die Vermietung haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Ideal wäre natürlich, wenn sich jemand finden ließe, der sich auch sonst ums Gebäude kümmert“, sagte Ralf Zimmermann. Der große Saal im Obergeschoss

bleibt samt Parkett erhalten, kann durch eine neue Trennwand weiterhin in zwei Räume geteilt werden. Geklärt werden muss noch die Art der Trennung zum Stuhllager. Der Saal wird per Durchbruch mit der dann neu eingerichteten Küche verbunden. Ein weiterer Durchbruch ins bisherige Obergeschoss der Wohnung ermöglicht einen zweiten Fluchtweg und die Nutzung weiterer Räume, etwa für die Vereinsverwaltung. Eingebaut wird eine Lüftung, weshalb die bewährten Einbauschränke weichen müssen. „Das tut weh“, weiß Schittenhelm. Richtung Ort gibt’s Schallschutzfenster mit Jalousien. Der Zeitplan

sieht vor, dass die Räume den Vereinen bis Ende April zur Verfügung stehen. Parallel laufen die Ausschreibungen an, für Mai sind die Vergaben geplant. Für die Sanierung sind dann anderthalb Jahre anberaumt, sprich etwa bis Ende 2021. Bis dahin weichen die Vereine aus, etwa in die alte Verwaltungsstelle in Hof oder die Burgermühle.