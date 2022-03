Ehefrau Amira Pocher meldet sich zu Wort Backpfeifen-Angriff auf Oliver Pocher

Nach Informationen der dpa ermittelt inzwischen auch die Polizei. Am Samstagabend um 23.48 Uhr sei die Polizei von dem Vorfall verständigt worden, „wir haben noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte der Dortmunder Polizeisprecher Peter Bandermann demnach am Sonntag. Die verschiedenen Videos zu dem Vorfall würden als Beweis gesichert.