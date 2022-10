Ehe-Aus Gisele Bündchen und Tom Brady lassen sich scheiden

"Nie das Märchen, an das die Menschen gerne glauben wollen"

"Sein Fokus liegt auf seiner Karriere, meiner überwiegend auf den Kindern", hatte Bündchen vor einigen Monaten der britischen "Vogue" über die Rollenverteilung in ihrer Ehe gesagt. "Ich bin sehr dankbar, dass er mich die Zügel in die Hand nehmen lässt, wenn es um unsere Familie geht. Er vertraut meinen Entscheidungen." Schon damals hatte Bündchen auch gesagt, ihre Ehe sei "nie das Märchen, an das die Menschen gerne glauben wollen". "Es benötigt Arbeit, um sich wirklich mit jemandem abzustimmen, besonders wenn man Kinder hat."