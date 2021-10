Ehe-Aus bei Lothar Matthäus Fünfte Scheidung für Ex-Nationalspieler

Matthäus und die Russin Anastasia Klimko, so ihr Geburtsname, hatten am 15. November 2014 in der Slowakei geheiratet. Die beiden haben den inzwischen sieben Jahre alten Sohn Milan. Zudem hat er aus früheren Ehen drei weitere Kinder: mit seiner ersten Frau Sylvia Matthäus (61), einer Erzieherin, die Töchter Alisa und Viola sowie mit Ex-Frau Lolita Morena (60), einer Fernsehmoderatorin, Sohn Loris.