Egon Madsen über König Lear Eine Rolle mit persönlicher Bedeutung

Abtauchen in eigene Abgründe

Was also verbindet diesen in Würde gealterten Künstler mit dem greisen Griesgram Lear, der am Ende seines Lebens vor einem Scherbenhaufen steht? „Als ich selber Ballettdirektor war, habe ich nicht nur rosige Zeiten, sondern auch Tiefen erlebt“, spielt Egon Madsen auf seine Erfahrungen nach 1981 in Frankfurt, Stockholm und Florenz an. „Da habe ich sehr viel gelernt, vielleicht auch unbewusst. Wenn ich jetzt den Lear spiele, dann erkunde ich diese Abgründe noch einmal und sehe, dass ich selbst vielleicht zu früh aufgegeben, nicht lange genug gekämpft habe.“

Und so spielt er den Lear als einen, der nicht müde wird, seine alten Knochen aufzuraffen und in imaginäre Schlachten zu reiten. „Mich hat die Dekadenz des Menschen interessiert, auch der Politik und der Gesellschaft, wie wir sie momentan erleben“, sagt Bigonzetti. Den Verfall des königlichen Körpers, seiner Kraft, seines Verstandes will er zum Symbol machen. „Wir sehen einen Mann, der den Kontakt zu seiner Familie, zur Realität, zu sich selbst verliert“, sagt der Choreograf.

Apropos Familie: Lears Töchter und ihre Konflikte sind in Textfragmenten, die aus alten Tonbandgeräten erklingen, präsent. Auch Madsens wenige Sätze entstammen einer modernen Übersetzung, die wie die vielschichtige „Tallis-Fantasia“ des britischen Komponisten Ralph Vaughan Williams das Publikum direkt ansprechen soll. „Mir war wichtig, dass wir mit einem modernen Zugriff Brücken zwischen den Zeiten bauen“, sagt Bigonzetti. Carlo Cerri hat dafür eine Bühne erdacht, auf der Lear zwischen groben Holzkisten auf Gegenstände trifft, die Erinnerungen auslösen.

Weit entfernt von einem Farewell

Ob Macht oder Künstlerkarriere: Auch vom Nichtloslassenkönnen erzählt „Egon King Madsen Lear“. Für Madsen, diesen Eindruck vermittelt er im Gespräch, könnte das Solo durchaus ein Bühnenabschied sein. „Es schließt sich ein Kreis für mich. Das hat nichts mit dem Tod zu tun, von dem das Stück erzählt. Vielmehr wollte ich dem Publikum endlich den dramatischen Teil von mir zeigen. Dieser Lear ist so stimmig für mich, weil ich ihn als Tänzer darstellen kann und darf. Ich hoffe, das Publikum spürt, welche Bedeutung diese Rolle für mich hat“, sagt Egon Madsen, will die Zweifel seiner Frau Lucia Isenring aber nicht verschweigen.

„Sie meint, dass ich vor jeder Premiere vom Bühnenabschied reden würde.“ Auch für Mauro Bigonzetti ist Madsens Lear weit davon entfernt, ein Farewell zu sein: „Ich sehe das eher als einen Neuanfang. Für Egon Madsen habe ich noch viele Einfälle.“

Zwei Aufführungsstaffeln hat das Theaterhaus, wo sich Egon Madsen seit zwölf Jahren als Company-Couch von Gauthier Dance zu Hause fühlt, für seine neue Produktion bisher geplant. Nach der Premiere an diesem Sonntag ist „Egon King Madsen Lear“ vom 22 bis 25. Januar zu sehen, auch im März wird es noch einmal Aufführungen geben. Über mögliche Gastspieltermine wollen die Beteiligten nach der Premiere nachdenken.