„Egon King Madsen Lear“ im Theaterhaus uraufgeführt Kein Ding für den King Egon

Die Krone, in der sich Madsens Hände verfangen, aber vor allem der üppige Mantel, den Gudrun Schretzmeier klug erdacht hat, machen sichtbar, wie Erinnerungen zum Gefängnis werden. Madsen packt die Mantelschöße, macht sie zu Flügeln, in die er sich dann wie in Fesseln verstrickt. Sehr sprechend ist auch Mauro Bigonzettis Musikauswahl von Thomas Tallis und Ralph Vaughan Williams, die von schwelgenden Höhen in tiefe Abgründe schaut.

Alter macht einsam

Anrührend und schön ist diese Theaterstunde nicht nur, weil Egon Madsen selbst genau das Gegenteil der Bühnenfigur scheint, die er für uns unter die Lupe nimmt. Er ist ein in Würde gereifter Charakterdarsteller, der mit Partnern wie Meryl Tankard in „Meryland“, mit Christian Spuck in „Don Q.“ und nun mit Mauro Bigonzetti den richtigen, altersgerechten Ton trifft. Zu Tränen rührt dieses Solo, weil der italienische Choreograf eine vielschichtige, vor allem sehr menschliche Erzählung gelingt. Sie entbeint den Konflikt um die Gier nach Macht, Ruhm und ihren Verlust, der Shakespeares Drama zu Grunde liegt, bis sein Skelett sichtbar wird: die persönliche Tragödie, zu der in „Egon King Madsen Lear“ das Altern wird, wenn Starrsinn, Eitelkeit und Realitätsverlust einsam machen, wenn sich die Rollen von Kindern und Eltern vertauschen, wenn einer wie Lear zum Pflegefall wird und um Bett, Essen, Bekleidung betteln muss. In einer Gestenfolge zwischen Beten, Boxen und Aufbäumen stürzt sich Madsen in diese Demütigung – und regt jeden zum Nachdenken darüber an, wie er selbst alt werden will. Wahrlich kein Stück, kein Ort für Weichlinge. Und kein Ding für den King Egon – für einen Bühnenabschied hat er noch zu viel zu sagen.

Termin 22. bis 25. Januar, 6. bis 8. März